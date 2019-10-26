Разумков - генсеку Совета Европы: мы готовы к диалогу, но не к компромиссам с совестью

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, что Украина готова к диалогу в ПАСЕ, однако не пойдет на "компромиссы с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей".

Как пишет "Европейская правда", об этом по итогам встречи в Страсбурге в субботу утром сообщила пресс-служба украинского парламента.

Отмечается, что Разумков сказал Пейчинович-Бурич о неприемлемости для Украины возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", - сказал он.

Разумков отдельно отметил, что группа "Балтик +", которую создали в ПАСЕ в ответ на безусловное возвращение РФ в ассамблею несколько национальных делегаций, не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека - ключевые, как для Европы, так и для Украины", - подчеркнул он.

Напомним,