Зеленський призначив нового голову Луганської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Луганської облдержадміністрації.

Джерело: указ президента від 25 жовтня, опублікований у суботу

Дослівно: "Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації".

Що було раніше: 20 жовтня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Комарницького з посади голови Луганської ОДА та призначення на цю посаду Сергія Гайдая. Комарницького було призначено на цю посаду 5 липня.