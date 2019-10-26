Зеленський призначив нового голову Луганської ОДА

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Субота, 26 жовтня 2019, 16:08
Сергей Гайдай/Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Луганської облдержадміністрації.

Джерело: указ президента від 25 жовтня, опублікований у суботу

Дослівно: "Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації".

Що було раніше: 20 жовтня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Комарницького з посади голови Луганської ОДА та призначення на цю посаду Сергія Гайдая. Комарницького було призначено на цю посаду 5 липня. 

Українська правда
Теми: Луганська область Зеленський


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