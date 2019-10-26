Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской облгосадминистрации.

Источник: указ президента от 25 октября, опубликованный в субботу

Дословно: "Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации".

Что было раньше: 20 октября Кабинет министров согласовал освобождение Виталия Комарницкого с должности председателя Луганской ОГА и назначение на эту должность Сергея Гайдая. Комарницкий был назначен на эту должность 5 июля.