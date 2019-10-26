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Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА

Суббота, 26 октября 2019, 16:08
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА
Сергей Гайдай/Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской облгосадминистрации.

Источник: указ президента от 25 октября, опубликованный в субботу

Дословно: "Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации".

Что было раньше: 20 октября Кабинет министров согласовал освобождение Виталия Комарницкого с должности председателя Луганской ОГА и назначение на эту должность Сергея Гайдая. Комарницкий был назначен на эту должность 5 июля.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьЗеленский
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