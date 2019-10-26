Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА

535 просмотров
Суббота, 26 октября 2019, 16:08
Сергей Гайдай/Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской облгосадминистрации.

Источник: указ президента от 25 октября, опубликованный в субботу

Дословно: "Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации".

Что было раньше: 20 октября Кабинет министров согласовал освобождение Виталия Комарницкого с должности председателя Луганской ОГА и назначение на эту должность Сергея Гайдая. Комарницкий был назначен на эту должность 5 июля.

Украинская правда
Темы: Луганская область Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики обстреляли ремонтников на Луганщине, есть пострадавшие 24 октября 2019, 16:09
Без воды остались около 80 тысяч жителей Луганщины: долги за электричество 20 октября 2019, 09:59
Полиция ответила по выстрелу на блокпосту: действовали по закону 9 октября 2019, 16:14
Все новости
Главные новости
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА
Мост в Днепре: Заместителя Филатова взяли под стражу
Зеленский в Золотом сказал, встретится ли с участниками "Нет капитуляции": Я же не лох какой-то
Кулеба: украинцы из диаспоры должны получить право двойного гражданства
Все новости
Фотопроект

Если бы герои мультфильмов попали в современный мир

Фото

Дифтерия и столбняк. Симптомы, лечение, вакцина

подкаст

Высокая температура и ОРВИ у детей: главное – без паники

Поиск по сайту
Архив
Весь архів