Кабмін погодив звільнення двох голів ОДА і призначення п'ятьох

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Неділя, 20 жовтня 2019, 16:32

Уряд погодив звільнення з посади двох голів ОДА - Київської та Луганської, та призначення голів 5 облдержадміністрацій та їх заступників. 

Джерело: повідомлення КМУ за підсумком засідання 20 жовтня 

Деталі: Зокрема, Кабмін погодив звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького - з посади голови Луганської ОДА. 

Кандидатом на посаду голови КиївОДА уряд погодив Олексія Чернишова, Луганської ОДА - Сергія Гайдая, Кіровоградської ОДА - Андрія Балоня, голови Харківської ОДА - Олексія Кучера, голови Чернігівської ОДА - Андрія Прокопенка

На посаду заступника голови Донецької ОДА затверджено кандидатуру Дениса Клюшнікова, заступника голови Дніпропетровської ОДА - Максима Скрипніка, першим заступника голови Запорізької ОДА - Івана Федорова. 

Нагадаємо, 

  • 20 жовтня голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, призначений на посаду на початку липня, подав президенту України заяву про відставку. Причини рішення Бно-Айріян не озвучив. 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів


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