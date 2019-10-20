Кабмін погодив звільнення двох голів ОДА і призначення п'ятьох
Уряд погодив звільнення з посади двох голів ОДА - Київської та Луганської, та призначення голів 5 облдержадміністрацій та їх заступників.
Джерело: повідомлення КМУ за підсумком засідання 20 жовтня
Деталі: Зокрема, Кабмін погодив звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького - з посади голови Луганської ОДА.
Кандидатом на посаду голови КиївОДА уряд погодив Олексія Чернишова, Луганської ОДА - Сергія Гайдая, Кіровоградської ОДА - Андрія Балоня, голови Харківської ОДА - Олексія Кучера, голови Чернігівської ОДА - Андрія Прокопенка.
На посаду заступника голови Донецької ОДА затверджено кандидатуру Дениса Клюшнікова, заступника голови Дніпропетровської ОДА - Максима Скрипніка, першим заступника голови Запорізької ОДА - Івана Федорова.
Нагадаємо,
- 20 жовтня голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, призначений на посаду на початку липня, подав президенту України заяву про відставку. Причини рішення Бно-Айріян не озвучив.
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