Дифтерія: Ще один випадок підтверджено на Тернопільщині

В Тернопільській області у 47-річного чоловіка підтверджено випадок дифтерії.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я у Facebook з посиланням на Центр громадського здоров'я України

Деталі: Хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, по допомогу звернувся до лікаря на Тернопільщині, з яким уклав декларацію. За даними МОЗ, чоловік контактував з трьома особами, в т.ч. з однією дитиною. За місцем проживання пацієнта 21 жовтня проведено дезінфекцію.

Відповідно до повідомлення, чоловік щепився від дифтерії у 2017 році, втім даних щодо наявності попередніх обов'язкових 8-ми щеплень за віком немає.

"Щеплення від дифтерії формує антитоксичний імунітет, що захищає від важкого перебігу хвороби. Вакцинація 2017 року сформувала достатній рівень антитоксичного імунітету, що не дав розвинутися важким ускладненням", - зазначили у відомстві.

У Центрі громадського здоров'я та МОЗ України зауважили, що щеплення від дифтерії рекомендовано Календарем профілактичних щеплень дітям та дорослим кожні 10 років після 16-річного віку.

Вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря.

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