Дифтерія: Ще один випадок підтверджено на Тернопільщині
В Тернопільській області у 47-річного чоловіка підтверджено випадок дифтерії.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я у Facebook з посиланням на Центр громадського здоров'я України
Деталі: Хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, по допомогу звернувся до лікаря на Тернопільщині, з яким уклав декларацію. За даними МОЗ, чоловік контактував з трьома особами, в т.ч. з однією дитиною. За місцем проживання пацієнта 21 жовтня проведено дезінфекцію.
Відповідно до повідомлення, чоловік щепився від дифтерії у 2017 році, втім даних щодо наявності попередніх обов'язкових 8-ми щеплень за віком немає.
"Щеплення від дифтерії формує антитоксичний імунітет, що захищає від важкого перебігу хвороби. Вакцинація 2017 року сформувала достатній рівень антитоксичного імунітету, що не дав розвинутися важким ускладненням", - зазначили у відомстві.
У Центрі громадського здоров'я та МОЗ України зауважили, що щеплення від дифтерії рекомендовано Календарем профілактичних щеплень дітям та дорослим кожні 10 років після 16-річного віку.
Вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря.
Нагадаємо,
- За даними Центру громадського здоров'я, напередодні випадок захворювання на дифтерію у школяра було підтверджено у Києві
- Раніше два випадки дифтерії виявили в Ужгороді.
- Загальна кількість хворих за останній тиждень зросла до трьох осіб.
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