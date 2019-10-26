Дифтерия: Еще один случай подтвержден на Тернопольщине

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Суббота, 26 октября 2019, 16:37

В Тернопольской области у 47-летнего мужчины подтвержден случай дифтерии.

Источник: Министерство здравоохранения в Facebook со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины

Детали: Больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, за помощью обратился к врачу на Тернопольщине, с которым заключил декларацию. По данным Минздрава, человек контактировал с тремя лицами, в т.ч. с одним ребенком. По месту жительства пациента 21 октября проведена дезинфекция.

Согласно сообщению, человек привился от дифтерии в 2017 году, данных о наличии предыдущих обязательных 8-ми прививок по возрасту нет.

"Прививка от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, который защищает от тяжелого течения болезни. Вакцинация 2017 года сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не позволило развиться тяжелым осложнением", - отметили в ведомстве.

В Центре общественного здоровья и МОЗ Украины отметили, что прививки от дифтерии рекомендуются Календарем профилактических прививок детям и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста.

Вакцинироваться можно у своего семейного врача.

Напомним,

  • По данным Центра общественного здоровья, накануне случай заболевания дифтерией у школьника была подтверждена в Киеве
  • Ранее два случая дифтерии выявили в Ужгороде.
  • Общее количество больных за последнюю неделю возросло до трех человек.

Украинская правда
Темы: здоровье Минздрав вакцинация


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