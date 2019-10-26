Ердоган пригрозив новою операцією в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що якщо після закінчення 150 годин курдські формування не будуть виведені з районів північного сходу Сирії, то Туреччина сама очистить їх від "бойовиків".

Джерело: заява Ердогана у суботу в Стамбулі, повідомляє турецьке агентство Anadolu

Пряма мова Ердогана: "Є деякі речі, які засмучують Туреччину. Зокрема, глави великих держав спілкуються з ватажками терористів за столом переговорів і пропонують після цього посередницькі ініціативи. Туреччина ніколи не сяде за стіл переговорів із терористами і не прийме подібне посередництво".

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