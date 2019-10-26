Ердоган пригрозив новою операцією в Сирії

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Субота, 26 жовтня 2019, 23:38

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що якщо після закінчення 150 годин курдські формування не будуть виведені з районів північного сходу Сирії, то Туреччина сама очистить їх від "бойовиків".

Джерело: заява Ердогана у суботу в Стамбулі, повідомляє турецьке агентство Anadolu

Пряма мова Ердогана: "Є деякі речі, які засмучують Туреччину. Зокрема, глави великих держав спілкуються з ватажками терористів за столом переговорів і пропонують після цього посередницькі ініціативи. Туреччина ніколи не сяде за стіл переговорів із терористами і не прийме подібне посередництво".

Передісторія:

  • 23 жовтня Міністерство оборони Туреччини повідомило про закінчення військової операції у Сирії, у зв’язку із виведенням курдських бойовиків із "безпечної зони".
  • Рішення про закінчення операції було оголошено після укладення угоди між Туреччиною та Росією щодо розміщення своїх сил на кордоні з Сирією.
  • 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Українська правда
Теми: Туреччина Сирія


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