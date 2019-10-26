Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

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Суббота, 26 октября 2019, 23:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если по истечении 150 часов курдские формирования не будут выведены из районов северо-востока Сирии, то Турция сама очистит их от "боевиков".

Источник: заявление Эрдогана в субботу в Стамбуле, сообщает турецкое агентство Anadolu

Прямая речь Эрдогана: "Есть некоторые вещи, которые расстраивают Турцию. В частности, главы крупных государств общаются с главарями террористов за столом переговоров и предлагают после этого посреднические инициативы. Турция никогда не сядет за стол переговоров с террористами и не примет подобное посредничество".

Предыстория:

  • 23 октября Министерство обороны Турции сообщило об окончании военной операции в Сирии, в связи с выводом курдских боевиков с "безопасной зоны".
  • Решение о завершении операции было объявлено после заключения соглашения между Турцией и Россией по размещению своих сил на границе с Сирией.
  • 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".

Украинская правда
Темы: Турция Сирия


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