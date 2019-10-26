Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если по истечении 150 часов курдские формирования не будут выведены из районов северо-востока Сирии, то Турция сама очистит их от "боевиков".

Источник: заявление Эрдогана в субботу в Стамбуле, сообщает турецкое агентство Anadolu

Прямая речь Эрдогана: "Есть некоторые вещи, которые расстраивают Турцию. В частности, главы крупных государств общаются с главарями террористов за столом переговоров и предлагают после этого посреднические инициативы. Турция никогда не сядет за стол переговоров с террористами и не примет подобное посредничество".

Предыстория: