У столиці Чилі скасували комендантську годину

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Неділя, 27 жовтня 2019, 00:59

Влада чилійської столиці скасувала комендантську годину.

Джерело: агенство France-Presse 

Рішення було прийнято через тиждень демонстрацій з вимогою економічних реформ і відставки президента Себастьяна Піньєри.

Причиною масових протестів у міста Сантьяго стало різке зростання ціни на проїзд у метро. Незважаючи на те, що після кількох днів заворушень Себастьян Піньєра скасував підвищення вартості проїзду, акції продовжилися.

Нагадаємо:

  • Понад один мільйон людей вийшли на мирну демонстрацію в Сантьяго, столиці Чилі, з вимогою проведення економічних реформ та відставки президента Себастьяна Піньєра.

Теми: поліція влада


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