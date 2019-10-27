У столиці Чилі скасували комендантську годину

Влада чилійської столиці скасувала комендантську годину.

Джерело: агенство France-Presse

Рішення було прийнято через тиждень демонстрацій з вимогою економічних реформ і відставки президента Себастьяна Піньєри.

Причиною масових протестів у міста Сантьяго стало різке зростання ціни на проїзд у метро. Незважаючи на те, що після кількох днів заворушень Себастьян Піньєра скасував підвищення вартості проїзду, акції продовжилися.

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