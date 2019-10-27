У столиці Чилі скасували комендантську годину
Неділя, 27 жовтня 2019, 00:59
Влада чилійської столиці скасувала комендантську годину.
Джерело: агенство France-Presse
Рішення було прийнято через тиждень демонстрацій з вимогою економічних реформ і відставки президента Себастьяна Піньєри.
Причиною масових протестів у міста Сантьяго стало різке зростання ціни на проїзд у метро. Незважаючи на те, що після кількох днів заворушень Себастьян Піньєра скасував підвищення вартості проїзду, акції продовжилися.
Нагадаємо:
- Понад один мільйон людей вийшли на мирну демонстрацію в Сантьяго, столиці Чилі, з вимогою проведення економічних реформ та відставки президента Себастьяна Піньєра.