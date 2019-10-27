В столице Чили отменили комендантский час
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Воскресенье, 27 октября 2019, 00:59
Власти отменили комендантский час в чилийской столице Сантьяго.
Источник: агенство France-Presse
Решение было принято спустя неделю демонстраций с требованием экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньеры.
Первоначальной причиной массовых протестов в Чили стал резкий рост цены на проезд в метро. Несмотря на то, что после нескольких дней беспорядков Себастьян Пиньера отменил повышение стоимости проезда, акции продолжились.
Напомним:
- Более одного миллиона человек вышли на мирную демонстрацию в Сантьяго, столице Чили, с требованием проведения экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньера.
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