В столице Чили отменили комендантский час

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Воскресенье, 27 октября 2019, 00:59

Власти отменили комендантский час в чилийской столице Сантьяго.

Источник: агенство France-Presse 

Решение было принято спустя неделю демонстраций с требованием экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньеры.

Первоначальной причиной массовых протестов в Чили стал резкий рост цены на проезд в метро. Несмотря на то, что после нескольких дней беспорядков Себастьян Пиньера отменил повышение стоимости проезда, акции продолжились.

Напомним:

  • Более одного миллиона человек вышли на мирную демонстрацию в Сантьяго, столице Чили, с требованием проведения экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньера.

Темы: полиция власть


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