Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столице Чили отменили комендантский час

Воскресенье, 27 октября 2019, 00:59

Власти отменили комендантский час в чилийской столице Сантьяго.

Источник: агенство France-Presse 

Решение было принято спустя неделю демонстраций с требованием экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньеры.

Первоначальной причиной массовых протестов в Чили стал резкий рост цены на проезд в метро. Несмотря на то, что после нескольких дней беспорядков Себастьян Пиньера отменил повышение стоимости проезда, акции продолжились.

Напомним:

  • Более одного миллиона человек вышли на мирную демонстрацию в Сантьяго, столице Чили, с требованием проведения экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньера.

Темы: полициявласть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
полиция
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
15:53
Минобороны думает присылать мужчинам за границу повестки "по электронке" – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
Все новости...
Реклама: