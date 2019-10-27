В столице Чили отменили комендантский час

Власти отменили комендантский час в чилийской столице Сантьяго.

Источник: агенство France-Presse

Решение было принято спустя неделю демонстраций с требованием экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньеры.

Первоначальной причиной массовых протестов в Чили стал резкий рост цены на проезд в метро. Несмотря на то, что после нескольких дней беспорядков Себастьян Пиньера отменил повышение стоимости проезда, акции продолжились.

Напомним: