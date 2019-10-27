ООС: бойовики 21 раз порушували режим припинення вогню

26 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: зведення ООС

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів.

"Вчора, 26 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - повідомили військові.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат не зафіксовано.