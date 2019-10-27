ООС: боевики 21 раз нарушали режим прекращения огня

26 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов.

"Вчера, 26 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сообщили военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь не зафиксировано.





