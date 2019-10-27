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Бойовики знову порушили "тишу" із забороненої зброї

Неділя, 27 жовтня 2019, 13:02
Бойовики знову порушили тишу із забороненої зброї

З початку доби 27 жовтня російсько-окупаційні війська порушили режим "тиші" тричі, усі обстріли противник вів вночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Джерело: пресцентр Міністерства оборони України, пресцентр Операції об'єднаних сил з посиланням на СЦКК

Деталі: Обстріли зокрема було зафіксовано біля Новолуганського, де противник випустив міни калібру 82 мм. 

В районі Луганського окупанти вели вогонь по силах ООС зі стрілецького озброєння, поблизу Травневого застосували гранатомети різних систем.

Підрозділи Об’єднаних сил дали ворогу відсіч, застосовуючи стрілецьке озброєння.

Втрат від початку поточної доби серед українських бійців немає.

Окрім того у штабі ОС зазначили, що 26 жовтня бойовики здійснили обстріли поблизу н.п. Новолуганське, Зайцеве Північне, Луганське, Новгородське із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм (4 міни) та 82 мм (16 мін).

"27 жовтня окупаційні війська здійснили черговий обстріл поблизу н.п. Новолуганське із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм (3 міни). Така системна цинічна поведінка свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту", - заявили у штабі ОС. 

Українська правда

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Теми: ООСДонбасМінські угодиОРДЛО
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