С начала суток 27 октября российско-оккупационные войска нарушили режим "тишины" трижды, все обстрелы противник вел ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Источник: пресс-центр Министерства обороны Украины, пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на СЦКК

Детали: Обстрелы в частности были зафиксированы близ Новолуганского, где противник выпустил мины калибра 82 мм.

В районе Луганского оккупанты вели огонь по силам ООС из стрелкового вооружения, вблизи Травневого - гранатометы различных систем.

Подразделения Объединенных сил отвечали боевикам, применяя стрелковое вооружение.

Потерь среди украинских бойцов с начала текущих суток нет.

Кроме того, в штабе ОС отметили, что 26 октября боевики совершили обстрелы вблизи н.п. Новолуганское, Зайцево, Северное, Луганское, Новгородское с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм (4 мины) и 82 мм (16 мин).

"27 октября оккупационные войска совершили очередной обстрел вблизи н.п. Новолуганское из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм (3 мины). Такое системное циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта", - заявили в штабе ОС.