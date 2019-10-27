С начала суток 27 октября российско-оккупационные войска нарушили режим "тишины" трижды, все обстрелы противник вел ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Источник: пресс-центр Министерства обороны Украины

Детали: Обстрелы в частности были зафиксированы близ Новолуганского, где противник выпустил мины калибра 82 мм.

В районе Луганского оккупанты вели огонь по силам ООС из стрелкового вооружения, вблизи Травневого - гранатометы различных систем.

Подразделения Объединенных сил отвечали боевикам, применяя стрелковое вооружение.

Потерь среди украинских бойцов с начала текущих суток нет.