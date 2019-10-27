"Він помер, як собака": Трамп підтвердив загибель лідера ІДІЛ

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Неділя, 27 жовтня 2019, 15:51

Президент США Дональд Трамп підтвердив загибель лідера терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив на спеціальній прес-конференції у Білому домі 27 жовтня. 

"Абу Бакр аль-Багдаді мертвий. Він був засновником і лідером ІДІЛ, найбільш безжалісної і жорстокої терористичної організації в світі. Сполучені Штати шукали Багдаді протягом багатьох років. Викрадення або вбивство Багдаді було пріоритетом національної безпеки моєї адміністрації", - сказав Трамп.

За його словами, спецоперація пройшла в суботу ввечері в північно-західній Сирії, під час операції ніхто з американських військових не постраждав.

"Сили спеціальних операцій США провели небезпечний і зухвалий нічний рейд в північно-західній Сирії і виконали свою місію в чудовому стилі. Ніхто не загинув під час операції. У той час як велика кількість бійців і компаньйонів Багдаді було вбито разом з ним", - сказав Трамп.

Трамп сказав, що лідер ІДІЛ помер, підірвавши на собі жилет смертника. Вибух убив його і трьох дітей.

"Він помер як собака, він помер як боягуз. Він втік до тунеллю із глухим кутом, весь час плакав і кричав. До цього часу це місце було очищено від людей, які або здалися, або були вбиті. 11 маленьких дітей вийшли з дому і не постраждали. Єдиними, хто залишився, був Багдаді в тунелі, і він потягнув з собою трьох своїх маленьких дітей. Він підірвав свій жилет, убивши себе і трьох дітей. Його тіло було понівечене вибухом", - сказав президент США.

Багдаді став лідером ІДІЛ в 2010 році. У 2013 році ІДІЛ оголосила про поглинання підтримуваного Аль-Каїдою угруповання бойовиків в Сирії, а Багдаді заявив, що його група тепер буде відома як "Ісламська держава в Іраку і Леванте". 

Теми: США тероризм Трамп Сирія


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