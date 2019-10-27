"Он умер, как собака": Трамп подтвердил гибель лидера ИГИЛ

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Воскресенье, 27 октября 2019, 15:51

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил на специальной пресс-конференции в Белом доме.

"Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и лидером ИГИЛ. Самой безжалостной и жестокой террористической организации в мире. Соединенные Штаты искали Багдади на протяжении многих лет. Похищение или убийство Багдади было главным приоритетом национальной безопасности моей администрации", - сказал Трамп.

По его словам, спецоперация прошла в субботу вечером в северо-западной Сирии, во время операции никто из американских военных не пострадал.

"Силы специальных операций США провели опасный и дерзкий ночной рейд в северо-западной Сирии и выполнили свою миссию в великолепном стиле. Никто не погиб во время операции. В то время как большое количество бойцов и компаньонов Багдади были убиты вместе с ним", - сказал Трамп.

Трамп сказал, что лидер ИГИЛ умер, взорвав на себе жилет смертника. Взрыв убил его и троих детей.

"Он умер как собака, он умер как трус. Он сбежал в тупиковый туннель, все время плакал и кричал. К этому времени это место было очищено от людей, которые либо сдались, либо были убиты. 11 маленьких детей вышли из дома и не пострадали. Единственными, кто остался, был Багдади в туннеле, и он потащил с собой троих своих маленьких детей. Он взорвал его жилет, убив себя и трех детей. Его тело было изуродовано взрывом", - сказал президент США.

Багдади стал лидером ИГИЛ в 2010 году. В 2013 году ИГИЛ объявил о своем поглощении поддерживаемой Аль-Каидой группировки боевиков в Сирии, а Багдади заявил, что его группа теперь будет известна как "Исламское государство в Ираке и Леванте".

Темы: США терроризм Трамп Сирия


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