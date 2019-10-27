"Динамо" та "Шахтар" втрачають очки у матчах 12 туру

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Неділя, 27 жовтня 2019, 19:26

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" втратили очки у матчах 12 туру української Прем'єр- Ліги.

"Динамо" в домашньому матчі з львівськими "Карпатами" зіграло унічию 1:1.

Кияни відкрили рахунок в матчі після влучного удару Беньяміна Вербича. На 85-й хвилині львів'яни зрівняли рахунок. Після удару Олександра Бойчука м'яч зрикошетив від Артема Шабанова і залетів у ворота - 1:1.

Не зумів збільшити відрив від киян і донецький "Шахтар", втративши очки у грі з "Олександрією".

Поєдинок завершився нульовою нічиєю, а догравали матч обидві команди в меншості.

На 75- й хвилині пряму червону картку отримав Алан Патрік за грубий фол проти Євгенія Банади. Через десять хвилин був вилучений і Дмитро Шастал, котрий отримав другу жовту картку.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


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