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"Динамо" и "Шахтер" теряют очки в матчах 12 тура

Воскресенье, 27 октября 2019, 18:26

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" потеряли очки в матчах 12 тура украинской Премьер-Лиги.

"Динамо" в домашнем матче со львовскими "Карпатами" сыграло вничью 1:1.

Киевляне открыли счет в матче после точного удара Беньямина Вербича. На 85-й минуте львовяне сравняли счет. После удара Александра Бойчука мяч срикошетил от Артема Шабанова и залетел в ворота - 1: 1.

Не сумел увеличить отрыв от киевлян и донецкий "Шахтер", потеряв очки в игре с "Александрией".

Поединок завершился нулевой ничьей, а доигрывали матч обе команды в меньшинстве.

На 75-й минуте прямую красную карточку получил Алан Патрик за грубый фол против Евгения Банады. Через десять минут был удален и Дмитрий Шастал, получивший вторую желтую карточку.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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