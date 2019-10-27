У Донецьку підірвали вежу мобільного оператора, протестуючи проти катувань

12882 перегляди
Неділя, 27 жовтня 2019, 21:45

У неділю вранці в окупованому Донецьку була підірвана одна з вишок мобільного оператора "Фенікс", підконтрольного бойовикам ОРДО.

Джерело: "Новини Донбасу"

Дослівно так зване "мінзв'язку ДНР": "Внаслідок диверсії з підривом базової станції у абонентів "Фенікс" у Пролетарському районі Донецька можлива деградація сервісів мобільного зв'язку".

Деталі: Пізніше в мережі з'явилося відео підриву вишки, на якому відображено момент вибуху. Після чого автор відео показав аркуш паперу з ультиматумом.

У листі йдеться, що метою підриву є привернення уваги жителів непідконтрольних територій до проблеми катувань в незаконних в'язницях бойовиків угруповання "ДНР".

"Народ Донбасу повинен вийти на акцію протесту проти тортур або фашистська республіка залишиться без зв'язку", - йдеться в повідомленні.

 

Люди, які підірвали телекомунікаційний об'єкт, не представилися й не показали обличчя на камеру.

Угрупування "ДНР" облаштувало свої засоби зв'язку на базах українських телекомунікаційних компаній, серед яких "Київстар".

Українська правда
Теми: ДНР ОРДЛО тортури мобільний зв'язок


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Калмикії знову протестували проти екс-ватажка ОРДО на чолі міста 13 жовтня 2019, 22:10
Колишні посадовці фінансували "ДНР", продаючи ліки – СБУ 4 вересня 2019, 15:05
Компанії "Мотор Січі" Богуслаєва фінансували бойовиків ОРДО – СБУ 19 липня 2019, 14:27
Усі новини
Головні новини
Це все ж не шоу: Разумков про поліграф для депутатів
Ветерани вивезли зброю з Золотого – поліція
Грановський отримав імміграційну візу до Ізраїлю – ЗМІ
Білецький – Зеленському: В Золотому може бути і 10 тисяч людей
Усі новини
Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

Освіта

15 прикладів, на що здатні вчителі

школа

Історія школи, що оживила "депресивний" район