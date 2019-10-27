У Донецьку підірвали вежу мобільного оператора, протестуючи проти катувань
У неділю вранці в окупованому Донецьку була підірвана одна з вишок мобільного оператора "Фенікс", підконтрольного бойовикам ОРДО.
Джерело: "Новини Донбасу"
Дослівно так зване "мінзв'язку ДНР": "Внаслідок диверсії з підривом базової станції у абонентів "Фенікс" у Пролетарському районі Донецька можлива деградація сервісів мобільного зв'язку".
Деталі: Пізніше в мережі з'явилося відео підриву вишки, на якому відображено момент вибуху. Після чого автор відео показав аркуш паперу з ультиматумом.
У листі йдеться, що метою підриву є привернення уваги жителів непідконтрольних територій до проблеми катувань в незаконних в'язницях бойовиків угруповання "ДНР".
"Народ Донбасу повинен вийти на акцію протесту проти тортур або фашистська республіка залишиться без зв'язку", - йдеться в повідомленні.
Люди, які підірвали телекомунікаційний об'єкт, не представилися й не показали обличчя на камеру.
Угрупування "ДНР" облаштувало свої засоби зв'язку на базах українських телекомунікаційних компаній, серед яких "Київстар".
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