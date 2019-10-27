Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Донецьку підірвали вежу мобільного оператора, протестуючи проти катувань

Неділя, 27 жовтня 2019, 20:45

У неділю вранці в окупованому Донецьку була підірвана одна з вишок мобільного оператора "Фенікс", підконтрольного бойовикам ОРДО.

Джерело: "Новини Донбасу"

Дослівно так зване "мінзв'язку ДНР": "Внаслідок диверсії з підривом базової станції у абонентів "Фенікс" у Пролетарському районі Донецька можлива деградація сервісів мобільного зв'язку".

Деталі: Пізніше в мережі з'явилося відео підриву вишки, на якому відображено момент вибуху. Після чого автор відео показав аркуш паперу з ультиматумом.

У листі йдеться, що метою підриву є привернення уваги жителів непідконтрольних територій до проблеми катувань в незаконних в'язницях бойовиків угруповання "ДНР".

"Народ Донбасу повинен вийти на акцію протесту проти тортур або фашистська республіка залишиться без зв'язку", - йдеться в повідомленні.

 

Люди, які підірвали телекомунікаційний об'єкт, не представилися й не показали обличчя на камеру.

Угрупування "ДНР" облаштувало свої засоби зв'язку на базах українських телекомунікаційних компаній, серед яких "Київстар".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРОРДЛОтортуримобільний зв'язок
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: