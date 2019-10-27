В Донецке взорвали вышку мобильного оператора, протестуя против пыток
В воскресенье утром в оккупированном Донецке была взорвана одна из вышек мобильного оператора "Феникс", подконтрольного боевикам ОРДО.
Источник: "Новости Донбасса"
Дословно "минсвязи ДНР": "В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи".
Детали: Позже в сети появилось видео подрыва вышки, на котором запечатлен момент взрыва. После чего автор видео показал лист бумаги с ультиматумом.
В письме говорится, что целью подрыва является привлечение внимания жителей неподконтрольных территорий к проблеме пыток в незаконных тюрьмах боевиков группировки "ДНР".
"Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи", - говорится в сообщении.
Люди, которые подорвали телекоммуникационный объект, не представились и не показали лица на камеру.
Группировка "ДНР" обустроила свои средства связи на базах украинских телекоммуникационных компаний, среди которых "Киевстар".