В Брюсселі пройдуть чергові переговори "Нафтогазу" та "Газпрому"

28 жовтня у Брюсселі відбудуться тристоронні консультації директора НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва з очільником "Газпрома" Олексієм Міллером.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Європейської комісії

Дослівно: "У понеділок в Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між РФ та Україною з приводу довгострокового транзиту газу територією України після 2019 року."

Деталі: Перед переговорами віцепрезидент Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович зустрінеться з представниками обох делегацій.

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