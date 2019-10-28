В Брюсселі пройдуть чергові переговори "Нафтогазу" та "Газпрому"

993 перегляди
Понеділок, 28 жовтня 2019, 01:40

28 жовтня у Брюсселі відбудуться тристоронні консультації директора НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва з очільником "Газпрома" Олексієм Міллером.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Європейської комісії

Дослівно: "У понеділок в Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між РФ та Україною з приводу довгострокового транзиту газу територією України після 2019 року."

Деталі: Перед переговорами віцепрезидент Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович зустрінеться з представниками обох делегацій.

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Україна Росія Нафтогаз Газпром газ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В МЗС заявили, що виступають за отримання ПДЧ в НАТО, але без повторної подачі заявки 26 жовтня 2019, 13:47
Білий дім скасував мито для деяких українських товарів 26 жовтня 2019, 04:58
Помпео: українці мають знати про підтримку США 26 жовтня 2019, 00:37
Усі новини
Головні новини
Це все ж не шоу: Разумков про поліграф для депутатів
Ветерани вивезли зброю з Золотого – поліція
Грановський отримав імміграційну візу до Ізраїлю – ЗМІ
Білецький – Зеленському: В Золотому може бути і 10 тисяч людей
Усі новини
Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

Освіта

15 прикладів, на що здатні вчителі

школа

Історія школи, що оживила "депресивний" район