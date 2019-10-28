В Брюсселі пройдуть чергові переговори "Нафтогазу" та "Газпрому"
28 жовтня у Брюсселі відбудуться тристоронні консультації директора НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва з очільником "Газпрома" Олексієм Міллером.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Європейської комісії
Дослівно: "У понеділок в Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між РФ та Україною з приводу довгострокового транзиту газу територією України після 2019 року."
Деталі: Перед переговорами віцепрезидент Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович зустрінеться з представниками обох делегацій.
Нагадаємо:
- Перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько заявив, що для збереження транзиту газу через Україну потрібно врегулювання судових спорів.
- 18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.
- У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.
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