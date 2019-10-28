В Брюсселе пройдут очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома"

28 октября в Брюсселе состоятся трехсторонние консультации директора НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Источник: "Интерфакс-Украина" с ссылкой на сообщение Европейской комиссии

Дословно: "В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по поводу долгосрочного транзита газа по территории Украины после 2019 года."

Детали: Перед переговорами вице-президент Энергетического союза ЕС Шефчович встретится с представителями обеих делегаций.

Предыстория: