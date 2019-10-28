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В Брюсселе пройдут очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома"

Понедельник, 28 октября 2019, 00:40

28 октября в Брюсселе состоятся трехсторонние консультации директора НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Источник: "Интерфакс-Украина" с ссылкой на сообщение Европейской комиссии

Дословно: "В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по поводу долгосрочного транзита газа по территории Украины после 2019 года."

Детали: Перед переговорами вице-президент Энергетического союза ЕС Шефчович встретится с представителями обеих делегаций.

Предыстория:

  • Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что для сохранения транзита газа через Украину нужно урегулирование судебных споров.
  • 18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.
  • В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: УкраинаРосcияНефтегазГазпромгаз
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