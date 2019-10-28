В Брюсселе пройдут очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома"
Понедельник, 28 октября 2019, 00:40
28 октября в Брюсселе состоятся трехсторонние консультации директора НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Источник: "Интерфакс-Украина" с ссылкой на сообщение Европейской комиссии
Дословно: "В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по поводу долгосрочного транзита газа по территории Украины после 2019 года."
Детали: Перед переговорами вице-президент Энергетического союза ЕС Шефчович встретится с представителями обеих делегаций.
Предыстория:
- Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что для сохранения транзита газа через Украину нужно урегулирование судебных споров.
- 18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.
- В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.
Ольга Гетьманец, УП