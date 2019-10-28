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У США розповіли, як саме ліквідували лідера ІДІЛ

Понеділок, 28 жовтня 2019, 03:43

Міністр оборони США Марк Еспер і віцепрезидент Майк Пенс повідомили, що для спецоперації проти лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді використовували розвіддані, на основі яких президент Дональд Трамп обирав прийнятний варіант дій.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: За їх словами, США ще в четвер припускали, що лідер терористів перебуватиме в одній із будівель Ідліба, де він і був знайдений.

У суботу вранці американці отримали дані, які і використали для проведення операції.

Представник федерального уряду повідомив службі новин, що ліквідація ватажка "Ісламської держави" відбувалась із бази Штатів в Іраку. Військові здійснили політ на вертольотах тривалістю трохи більше години, щоб дістатись до місця, де перебував Багдаді.

Американці мали намір захопити лідера терористів живим, проте готові були його вбити за потреби.

Під час операції, Багдаді запропонували здатитись, але він відмовився. Він спустився під землю, і, ймовірно, підірвав на собі пояс смертника. 

Американські військові, які брали участь у ліквідації Багдаді, отримали дві незначних травми, але вже повернулись на службу.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп підтвердив загибель лідера терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: СШАтероризм
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