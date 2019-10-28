В США рассказали, как ликвидировали лидера ИГИЛ

Министр обороны Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс сообщили, что для спецоперации против лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади использовали разведданные, на основе которых президент Дональд Трамп выбирал приемлемый вариант действий.

Источник: "Голос Америки"

Детали: По их словам, США еще в четверг предполагали, что лидер террористов будет находиться в одном из зданий Идлиба, где он и был найден.

В субботу утром американцы получили данные, которые и использовали для проведения операции.

Представитель федерального правительства сообщил службе новостей, что ликвидация главаря "Исламского государства" происходила из базы Штатов в Ираке. Военные совершили полет на вертолетах продолжительностью чуть больше часа, чтобы добраться до места, где находился Багдади.

Американцы намеревались захватить лидера террористов живым, однако готовы были его убить при необходимости.

Во время операции, Багдади предложили сдаться, но он отказался. Он спустился под землю, и, вероятно, взорвал на себе пояс смертника.

Американские военные, принимавшие участие в ликвидации Багдади, получили две незначительных травмы, но уже вернулись на службу.

Напомним: