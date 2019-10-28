Президент Владимир Зеленский 28 октября планирует встретиться с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой НАБУ Артемом Сытником.

Источник: поинформированные собеседники "Украинской правды"

Дословно: "Предстоит встреча президента с руководством НАБУ и САП".

Детали: Встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента. По словам источника "Украинской правды" в Офисе президента, на экстренной встрече будет весь руководящий состав НАБУ и САП. Отмечается, что президент не озвучивал темы предстоящего разговора.

Также на встрече будет присутствовать генпрокурор Руслан Рябошапка.

Что было раньше: 11 депутатов, которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

После того, как информацию опубликовали в СМИ, САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.

Напомним:

31 мая президент Владимир Зеленский встретился с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

Зеленский заявил, что гарантирует независимость антикоррупционных органов и ждет результатов через три месяца.

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