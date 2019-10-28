Президент Владимир Зеленский 28 октября планирует встретиться с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой НАБУ Артемом Сытником.

Источник: поинформированный источник "Украинской правды"

Дословно: "Предстоит встреча президента с руководством НАБУ и САП".

Детали: По словам источника, встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента.

Что было раньше: 11 депутатов, которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

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