Ексголові НАЗК Корчак повідомили про підозру через її декларацію

Детективи Національного бюро повідомили про підозру у недекларуванні статків на понад 0,5 мільйона гривень екскерівнику Національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак.

Джерело: прес-служба НАБУ, джерела УП

Дослівно НАБУ: "28 жовтня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції про підозру у недекларуванні статків на понад 544 тисячі гривень".

Деталі: За даними джерел УП, мова йде про екскерівницю НАЗК Наталю Корчак.

Слідство встановило, що вона не внесла до своєї декларації за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні.

Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тисячі гривень, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні Корчак та її чоловіка, а тому вона мала вказати машину в декларації.

Відзначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

Дії Корчак кваліфіковані за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

Передісторія: