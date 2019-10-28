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Ексголові НАЗК Корчак повідомили про підозру через її декларацію

Понеділок, 28 жовтня 2019, 13:35
Ексголові НАЗК Корчак повідомили про підозру через її декларацію

Детективи Національного бюро повідомили про підозру у недекларуванні статків на понад 0,5 мільйона гривень екскерівнику Національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак.

Джерело: прес-служба НАБУ, джерела УП

Дослівно НАБУ: "28 жовтня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції про підозру у недекларуванні статків на понад 544 тисячі гривень".

Деталі: За даними джерел УП, мова йде про екскерівницю НАЗК Наталю Корчак.

Слідство встановило, що вона не внесла до своєї декларації за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні.

Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тисячі гривень, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні Корчак та її чоловіка, а тому вона мала вказати машину в декларації.

Відзначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

Дії Корчак кваліфіковані за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

Передісторія: 

  • У травні 2017 року журналісти зафіксували на паркомісці голови НАЗК Наталії Корчак нову машину Skoda Octavia A7, якої не було у декларації чиновниці.
  • 20 жовтня Кабінет міністрів на засіданні тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Наталію Новак.
  • З 28 березня 2018 року НАЗК очолював Олександр Мангул. 
  • До цього два роки головою НАЗК була Наталія Корчак.

Українська правда

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Теми: НАБУНАЗКдекларації
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