Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-главе НАПК Корчак сообщили о подозрении из-за ее декларации

Понедельник, 28 октября 2019, 13:35
Экс-главе НАПК Корчак сообщили о подозрении из-за ее декларации

Детективы Национального бюро сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 миллиона гривен экс-руководителю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натали Корчак.

Источник: пресс-служба НАБУ, источники УП

Дословно НАБУ: "28 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более чем 544 тысячи гривен".

Детали: По данным источников УП, речь идет об экс-руководителе НАПК Наталии Корчак.

Следствие установило, что она не внесла в свою декларацию за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании.

Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тысячи гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа, а потому она должна была указать машину в декларации.

Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

Действия Корчак квалифицированы по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.

Предыстория:

  • В мае 2017 года журналисты зафиксировали на паркоместе председателя НАПК Натальи Корчак новую машину Skoda Octavia A7, которой не было в декларации чиновницы.
  • 20 октября Кабинет министров на заседании временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.
  • С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул.
  • До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУНАПКдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: