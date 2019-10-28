Экс-главе НАПК Корчак сообщили о подозрении

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Понедельник, 28 октября 2019, 14:35

Детективы Национального бюро сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 миллиона гривен экс-руководителю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натали Корчак.

Источник: пресс-служба НАБУ, источники УП

Дословно НАБУ: "28 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более чем 544 тысячи гривен".

Детали: По данным источников УП, речь идет об экс-руководителе НАПК Наталии Корчак.

Следствие установило, что она не внесла в свою декларацию за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании.

Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тысячи гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа, а потому она должна была указать машину в декларации.

Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

Действия Корчак квалифицированы по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.

Предыстория:

  • В мае 2017 года журналисты зафиксировали на паркоместе председателя НАПК Натальи Корчак новую машину Skoda Octavia A7, которой не было в декларации чиновницы.

Украинская правда
Темы: НАБУ НАПК декларации


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