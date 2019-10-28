Дзержинський суд покарав чоловіка за пропаганду комунізму

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 18:55

Дзержинський районний суд Кривого Рогу присудив чоловіку 1 рік обмеження волі умовно за статтею поширення символіки тоталітарних режимів.

Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій 25 жовтня.

Згідно до тексту ухвали, суд встановив, що 14 червня 2019 року громадянин "приблизно з 11:00 години до 17:00 години… перебуваючи у громадському місці - біля торгово-розважального центру "Плаза", розташованого за адресою: проспект Гагаріна, 4Б, в Металургійному районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, де, вдягнувши футболку червоного кольору з зображенням на фронтальній частині державного гербу СРСР… публічно використовував вищевказану символіку комуністичного тоталітарного режиму".

Суд визнав чоловіка винним за статтею ч.1 ст.436-1 ККУ (Поширення символіки тоталітарних режимів).

"Визнати… винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-1 КК України та призначити визначене угодою покарання у вигляді 1 року обмеження волі", - сказано в ухвалі.

Водночас обвинувачуваний повністю визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.

Через це суд ухвалив звільнити чоловіка від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

Українська правда
Теми: суд Кривий Ріг пропаганда декомунізація


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