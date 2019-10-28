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Дзержинский суд наказал мужчину за пропаганду коммунизма

Понедельник, 28 октября 2019, 17:55

Дзержинский районный суд Кривого Рога приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы условно по статье распространение символики тоталитарных режимов.

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном 25 октября.

Согласно тексту постановления, суд установил, что 14 июня 2019 гражданин "примерно с 11:00 часов до 17:00 часов ... находясь в общественном месте – возле торгово-развлекательного центра "Плаза", расположенного по адресу: проспект Гагарина, 4Б, в Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области, где, надев футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР... публично использовал вышеуказанную символику коммунистического тоталитарного режима".

Суд признал мужчину виновным по статье ч.1 ст.436-1 УК (распространение символики тоталитарных режимов).

"Признать... виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 УК Украины и назначить определенное соглашением наказание в виде 1 года ограничения свободы", - говорится в постановлении.

В то же время обвиняемый полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Поэтому суд постановил освободить мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Украинская правда

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Темы: судКривой Рогпропагандадекоммунизация
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