Слідство ФСБ Росії висунуло обвинувачення арештованому в Криму Приходьку

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила арештованого в окупованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька у підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на адвоката Назіма Шеіхмамбетова

Пряма мова адвоката: "Сьогодні провели слідчі дії...

Приходьку висунули обвинувачення, а також слідчий ознайомив нас із постановою про призначення низки експертиз – це амбулаторно-психіатрична експертиза, біологічна, вибухотехнічна та комплексна лінгвістична експертиза.

(Інкримінують – ред.) підготовку до теракту за ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також незаконне виготовлення вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК Росії ".

Що було раніше: 9 жовтня в анексованому Росією Криму був затриманий проукраїнський активіст з Сак Олег Приходько. 10 жовтня його "заарештували" на 2 місяці.

Пізніше окупанти вивезли в невідомому напрямку дружину активіста.

Приходька звинуватили у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

18 жовтня стало відомо, що заарештованому Приходьку не віддають медикаменти, які йому передали родичі в СІЗО окупованого Сімферополя, де його тримають.

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