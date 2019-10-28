Слідство ФСБ Росії висунуло обвинувачення арештованому в Криму Приходьку

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 19:18

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила арештованого в окупованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька у підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на адвоката Назіма Шеіхмамбетова

Пряма мова адвоката: "Сьогодні провели слідчі дії...

Приходьку висунули обвинувачення, а також слідчий ознайомив нас із постановою про призначення низки експертиз – це амбулаторно-психіатрична експертиза, біологічна, вибухотехнічна та комплексна лінгвістична експертиза.

(Інкримінують – ред.) підготовку до теракту за ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також незаконне виготовлення вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК Росії ".

Що було раніше: 9 жовтня в анексованому Росією Криму був затриманий проукраїнський активіст з Сак Олег Приходько. 10 жовтня його "заарештували" на 2 місяці.

Пізніше окупанти вивезли в невідомому напрямку дружину активіста.

Приходька звинуватили у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

18 жовтня стало відомо, що заарештованому Приходьку не віддають медикаменти, які йому передали родичі в СІЗО окупованого Сімферополя, де його тримають.

Передісторія:

  • 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
  • Після обшуку Приходька повезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
  • Російські силовики не коментували обшук.
  • У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Теми: Крим ФСБ


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