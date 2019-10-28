Следствие ФСБ России предъявило обвинение арестованному в Крыму Приходько
Федеральная служба безопасности России обвинила проукраинского активиста Олега Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывчатых веществ.
Источник: Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Назима Шеихмамбетова
Прямая речь адвоката: "Сегодня прошли следственные действия…
Приходько было предъявлено обвинение, а также следователь ознакомил нас с постановлением по назначению ряда экспертиз – это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза.
В части обвинения Олегу Приходько вменяют подготовку к теракту по ч.1 ст.30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России".
Что было ранее: 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. 10 октября его "арестовали" на 2 месяца.
Позднее оккупанты вывезли в неизвестном направлении жену активиста.
Приходько обвинили в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.
18 октября стало известно, что арестованному Приходько не отдают медикаменты, которые ему передали родственники в СИЗО оккупированного Симферополя, где его держат.
Предыстория:
- 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
- После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
- Российские силовики не комментировали обыск.
- В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.