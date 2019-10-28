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Суд зобов'язав ДБР почати розслідування за заявою ексгенпрокурора Шокіна

Понеділок, 28 жовтня 2019, 19:48

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості із заяви ексгенпрокурора Віктора Шокіна щодо незаконного збору і передачі його особистих даних співробітниками Національного антикорупційного бюро посольству США в Україні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адвокатів Шокіна

Текст рішення суду: "Зобов'язати уповноваженого слідчого Державного бюро розслідувань невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві Шокіна Віктора Миколайовича від 16 жовтня 2019 року".

Що було раніше: 16 жовтня Шокін написав заяву у ДБР про розголошення співробітниками НАБУ персональних даних.

Шокін зокрема написав, що його персональні дані були використані віце-президентом США Джо Байденом. Байден, мовляв, тиснув на нього "на основі поширення неправдивих відомостей особистого характеру, через неприязнь".

Ексгенпрокурор вважає, що неприязнь виникла через те, що в 2015 році, коли він був на посаді генпрокурора, прокуратура займалася розслідуванням відносно ексміністра екології України Миколи Злочевського та діяльності компанії "Burisma Holding Limited" (Кіпр), в склад співзасновників якої входив син Байдена Хантер.

На його думку, НАБУ незаконно отримало в державній міграційній службі його особисту картку, а також незаконно передало її посольству США. Шокін вважає, що даний "злив", був здійснений для тиску на нього з боку Джо Байдена.

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа 

Передісторія:

  • 9 жовтня народний депутат Андрій Деркач, ініціатор кримінальної справи про втручання у вибори США, оприлюднив документи, з яких випливає, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава кілька років надавав посольству США в Києві інформацію про хід резонсних справ, які стосувалися України і США.
  • Деркач заявив, що у нього є документи про вчинення тиску на Шокіна в рамках розслідування справи щодо компанії "Burisma". Нардеп сказав, що у Шокіна планував допитати членів правління "Burisma", зокрема Хантера Байдена. 
  • Деркач опублікував інформацію, що НАБУ нібито збирало інформацію щодо Шокіна і передавало посольству США в Україні. Також він заявив, що бюро консультувалося з посольством США з приводу того, як відповідати на публічні запити.

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Теми: ШокінДБРСША
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