Суд зобов'язав ДБР почати розслідування за заявою ексгенпрокурора Шокіна
Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості із заяви ексгенпрокурора Віктора Шокіна щодо незаконного збору і передачі його особистих даних співробітниками Національного антикорупційного бюро посольству США в Україні.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адвокатів Шокіна
Текст рішення суду: "Зобов'язати уповноваженого слідчого Державного бюро розслідувань невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві Шокіна Віктора Миколайовича від 16 жовтня 2019 року".
Що було раніше: 16 жовтня Шокін написав заяву у ДБР про розголошення співробітниками НАБУ персональних даних.
Шокін зокрема написав, що його персональні дані були використані віце-президентом США Джо Байденом. Байден, мовляв, тиснув на нього "на основі поширення неправдивих відомостей особистого характеру, через неприязнь".
Ексгенпрокурор вважає, що неприязнь виникла через те, що в 2015 році, коли він був на посаді генпрокурора, прокуратура займалася розслідуванням відносно ексміністра екології України Миколи Злочевського та діяльності компанії "Burisma Holding Limited" (Кіпр), в склад співзасновників якої входив син Байдена Хантер.
На його думку, НАБУ незаконно отримало в державній міграційній службі його особисту картку, а також незаконно передало її посольству США. Шокін вважає, що даний "злив", був здійснений для тиску на нього з боку Джо Байдена.
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Передісторія:
- 9 жовтня народний депутат Андрій Деркач, ініціатор кримінальної справи про втручання у вибори США, оприлюднив документи, з яких випливає, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава кілька років надавав посольству США в Києві інформацію про хід резонсних справ, які стосувалися України і США.
- Деркач заявив, що у нього є документи про вчинення тиску на Шокіна в рамках розслідування справи щодо компанії "Burisma". Нардеп сказав, що у Шокіна планував допитати членів правління "Burisma", зокрема Хантера Байдена.
- Деркач опублікував інформацію, що НАБУ нібито збирало інформацію щодо Шокіна і передавало посольству США в Україні. Також він заявив, що бюро консультувалося з посольством США з приводу того, як відповідати на публічні запити.
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