Суд обязал ГБР начать расследование по заявлению экс-генпрокурора Шокина
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в заявлении экс-генпрокурора Виктора Шокина относительно незаконного сбора и передачи его личных данных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Шокина
Текст решения суда: "Обязать уполномоченного следователя Государственного бюро расследований безотлагательно, но не позже 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения, изложенные в заявлении Шокина Виктора Николаевича от 16 октября 2019 года".
Что было ранее: 17 октября экс-генпрокурор Виктор Шокин написал заявление в ГБР о разглашении сотрудниками НАБУ данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также сливе персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.
Шокин, в частности, написал, что его персональные данные были использованы вице-президентом США Джо Байденом. Байден, мол, давил на него "на основе распространения ложных сведений личного характера, из-за неприязни".
Экс-генпрокурор считает, что неприязнь возникла из-за того, что в 2015 году прокуратура занималась расследованием в отношении экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и деятельности компании Burisma Holding Limited (Кипр), в состав соучредителей которой входил сын Байдена Хантер.
По его мнению, НАБУ незаконно получило в государственной миграционной службе его личную карточку и передало ее посольству США. Шокин считает, что данный "слив" был осуществлен для давления на него со стороны Джо Байдена.
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Предыстория:
- 9 октября народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава несколько лет предоставлял посольству США в Киеве информацию о ходе резонсних дел, которые касались Украины и США.
- Деркач заявил, что у него есть документы о совершении давления на Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma". Нардеп сказал, что Шокин планировал допросить членов правления "Burisma", в частности Хантера Байдена.
- Деркач опубликовал информацию, что НАБУ якобы собирали информацию о Шокине и передавало посольству США в Украине. Также он заявил, что бюро консультировалось с посольством США по поводу того, как отвечать на публичные запросы.