"Зняли багато підозр": Зеленський поспілкувався зі "слугами" щодо "підкупів"
На засіданні фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського народні депутати обговорили ситуацію щодо скандалу у фінансовому комітеті Верховної Ради.
Джерело: пост народної депутатки від "Слуги народу" Євгенії Кравчук у Facebook
Текст повідомлення: "Ніякої секретності, скандальності, як хтось писав, не було...
Питання податкового комітету обговорювали найдовше. Це складна розмова для нашої фракції, але відвертий діалог і поліграф зняли багато підозр.
Корупційні майданчики і посередники все одно зникнуть – відповідний законопроект буде розглянуто на комітеті і винесений в зал".
Деталі: За словами депутатки, нардепи проголосували ще раз за те, щоб не ходити на російські канали.
Кравчук також повідомила, що з‘їзд "Слуги народу" пройде 10 листопада, а після нього буде "активна розбудова партії".
Цьому передувало: 28 жовтня стало відомо, що о 18.30 буде засідання фракції "Слуга народу".
Всіх депутатів у категоричній формі попросили бути присутніми.
Передісторія:
- Тиждень тому розгорівся скандал навколо 11 депутатів "Слуги народу" з фінансового комітету, які начебто отримали по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків (посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду держмайна), які пов'язують із депутатом Антоном Яценком.
- Після розголосу інформації про підкуп у фракції "Слуга народу" заявили, що всі їхні депутати з фінансового комітету пройдуть поліграф.
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