"Зняли багато підозр": Зеленський поспілкувався зі "слугами" щодо "підкупів"

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 22:49

На засіданні фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського народні депутати обговорили ситуацію щодо скандалу у фінансовому комітеті Верховної Ради.

Джерело: пост народної депутатки від "Слуги народу" Євгенії Кравчук у Facebook

Текст повідомлення: "Ніякої секретності, скандальності, як хтось писав, не було...

Питання податкового комітету обговорювали найдовше. Це складна розмова для нашої фракції, але відвертий діалог і поліграф зняли багато підозр.

Корупційні майданчики і посередники все одно зникнуть – відповідний законопроект буде розглянуто на комітеті і винесений в зал".

Деталі: За словами депутатки, нардепи проголосували ще раз за те, щоб не ходити на російські канали.

Кравчук також повідомила, що з‘їзд "Слуги народу" пройде 10 листопада, а після нього буде "активна розбудова партії".

Цьому передувало: 28 жовтня стало відомо, що о 18.30 буде засідання фракції "Слуга народу".

Всіх депутатів у категоричній формі попросили бути присутніми.

Передісторія:

  • Тиждень тому розгорівся скандал навколо 11 депутатів "Слуги народу" з фінансового комітету, які начебто отримали по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
  • Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків (посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду держмайна), які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. 
  • Після розголосу інформації про підкуп у фракції "Слуга народу" заявили, що всі їхні депутати з фінансового комітету пройдуть поліграф.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф

Українська правда
Теми: Слуга народу Зеленський Верховна Рада


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