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"Сняли много подозрений": Зеленский пообщался со "слугами" о "подкупах"

Понедельник, 28 октября 2019, 21:49

На заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского народные депутаты обсудили ситуацию со скандалом в комитете Верховной Рады.

Источник: пост народного депутата "Слуги народа" Евгении Кравчук в Facebook

Текст сообщения: "Никакой секретности, скандальности, как кто-то писал, не было.

Вопросы налогового комитета обсуждали дольше всего. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений.

Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал".

Детали: По словам депутата, нардепы "проголосовали еще раз за то, чтобы не ходить на российские каналы.

Кравчук также сообщила, что съезд "Слуги народа" пройдет 10 ноября, а после него будет "активное развитие партии".

Этому предшествовало: 28 октября стало известно, что в 18.30 будет заседание фракции "Слуга народа".

Всех депутатов в категорической форме попросили присутствовать.

Предыстория:

  • Неделю назад разгорелся скандал вокруг 11 депутатов "Слуги народа" с финансового комитета, якобы получивших по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекту о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
  • Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок (посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества), которые связывают с депутатом Антоном Яценко.
  • После огласки информации о подкупе во фракции "Слуга народа" заявили, что все их депутаты из финансового комитета пройдут полиграф.

Знать больше: Детектор лжи и $ 30 000 для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

Украинская правда

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Темы: Слуга народаЗеленскийВерховная Рада
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