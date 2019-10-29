Окупанти в Криму заявили про затримання українця з боєприпасами
Прикордонники російської ФСБ в анексованому Криму заявили, що не дали провезти на півострів боєприпаси, які, нібито вилучили у громадянина України, який їхав на півострів.
Джерело: Крим.Реалії з посиланням на повідомлення ФСБ
Дослівно в повідомленні пресслужби ФСБ: "В автомобільному пункті пропуску "Перекоп" при огляді транспортного засобу, що прибув з Херсонської області під керуванням громадянина України 1960 року народження, в одній із сумок співробітники управління виявили кілька світлошумових патронів калібром 9 мм".
Деталі: У відомстві стверджують, що чоловік не зміг повідомити про цілі провезення боєприпасів на територію півострова.
За заявою окупантів, набої вилучили і передали фахівцям експертно-криміналістичного центру "для проведення балістичного дослідження, за результатами якого стосовно власника буде вирішуватися питання про обрання заходу адміністративного впливу".
Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
Нагадуємо:
- Федеральна служба безпеки Росії звинуватила арештованого в окупованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька у підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.