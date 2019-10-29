Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты в Крыму заявили о задержании украинца с боеприпасами

Вторник, 29 октября 2019, 10:05

Пограничники российской ФСБ в аннексированном Крыму заявили, что не дали провезти на остров боеприпасы, которые, якобы изъяли у гражданина Украины, который ехал на полуостров.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на сообщение ФСБ

Дословно в сообщении прессслужбы ФСБ: "В автомобильном пункте пропуска "Перекоп" при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько светошумовых патронов калибром 9 мм".

Детали: В ведомстве утверждают, что человек не смог сообщить о цели провоза боеприпасов на территорию полуострова.

По заявлению оккупантов, патроны изъяли и передали специалистам экспертно-криминалистического центра "для проведения баллистического исследования, по результатам которого в отношении владельца будет решаться вопрос об избрании меры административного воздействия".

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Напомним:

  • Федеральная служба безопасности России обвинила проукраинского активиста Олега Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Темы: КрымоккупацияФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: