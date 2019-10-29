Оккупанты в Крыму заявили о задержании украинца с боеприпасами

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Вторник, 29 октября 2019, 11:05

Пограничники российской ФСБ в аннексированном Крыму заявили, что не дали провезти на остров боеприпасы, которые, якобы изъяли у гражданина Украины, который ехал на полуостров.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на сообщение ФСБ

Дословно в сообщении прессслужбы ФСБ: "В автомобильном пункте пропуска "Перекоп" при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько светошумовых патронов калибром 9 мм".

Детали: В ведомстве утверждают, что человек не смог сообщить о цели провоза боеприпасов на территорию полуострова.

По заявлению оккупантов, патроны изъяли и передали специалистам экспертно-криминалистического центра "для проведения баллистического исследования, по результатам которого в отношении владельца будет решаться вопрос об избрании меры административного воздействия".

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Напомним:

  • Федеральная служба безопасности России обвинила проукраинского активиста Олега Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Темы: Крым оккупация ФСБ


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