Рада прийняла за основу закон про надання статусу УБД добровольцям

Верховна Рада України підтримала у першому читанні за основу законопроєкт про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції.

Джерело: засідання Верховної Ради України 29 жовтня

Деталі: Проект Закону №2045-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції підтримали 318 депутатів.

"За" голосували більшість депутатів фракцій партій "Слуга народу", "Голос", "Європейська солідарність", "Батьківщина", Депутатська група "За майбутнє" та позафракційні.

Фракція партії "ОПЗЖ" за закон не голосувала. Один голос "за" із цієї партії дав лише Ілля Кива.

Після прийняття законопроєкту за основу, Рада 318 голосами "за" проголосувала за скорочення терміну підготовки цього закону до другого читання.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, метою цього законопроєкту є урегулювання правового статусу та встановлення соціальних гарантій для всіх учасників добровольчих збройних формувань в Україні на основі принципів соціальної та історичної справедливості.

Законопроєкт передбачає надання статусу учасників бойових дій українцям, які самоорганізувалися та об’єдналися у добровільні формування, які активно брали участь у бойових діях не менше ніж 30 календарних днів (незалежно від перерв), але не увійшли до складу офіційних військових формувань.

Ініціаторами законопроєкту №2045-1 стали депутати з фракцій "Слуга народу", "Голос", "Батьківщина"

Водночас до Верховної Ради було внесено законопроєкт №2045 авторства депутатів фракції "ЄС".

Депутатка цієї фракції Ірина Геращенко заявила, що ініціатори законопроєку №2045-1 вкрали текст документа у депутатів "ЄС".

Дослівно: "Представники ЄС разом з ветеранами, волонтерами, напрацювали законопроект про статус добровольців. Але в депутаток опозиції неправильні прізвища. Тому цей комплексний і підготовлений разом з ветеранами і добровольцями закон сплагіатили слово в слово Слуги".

При цьому вона зазначила, що головне, щоб добровольці отримали відповідний статус. Геращенко закликала наступним спільним, законопроектом, визначити статус військових медиків і парамедиків - добровольців, капеланів, всіх, хто допомогає фронту.