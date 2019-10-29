Радіація в Києві: експерти знайшли два джерела випромінювання

Фахівці запевняють, що підвищення радіаційного фону, зафіксоване на проспекті Науки в Києві, не пов’язане з експлуатацією дослідницького ядерного реактора, що знаходиться на території Інституту ядерних досліджень НАН України на тому ж проспекті.

Джерело: Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки

Дослівно у повідомленні: Підвищення природного радіаційного фону не пов’язано з експлуатацією дослідницького ядерного реактора, що знаходиться на території Інституту ядерних досліджень НАН України, а будь-яка інформація щодо цього є неправдивою.

Дані про підвищений рівень радіації отримано у ході проведення радіаційної розвідки у будівлі фізико-хімічної лабораторії Центральної геофізичної обсерваторії. За попередніми даними, джерелом випромінювання є джерело іонізуючого випромінювання, що знаходиться в конструкції будівлі, збудованої ще у 1987 році".

Деталі: Рівень випромінювання в приміщенні, де виявлено джерело, становить 500 - 600 мкЗв/годину, у сусідній з даним приміщенням кімнаті - 100 - 170 мкЗв/годину.

При цьому, як вказують спеціалісти, допустима норма згідно з контрольними рівнями СЕС Києва - 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для будівель, введених в експлуатацію до 1992 року, в яких можуть перебувати люди.

Під час обстеження прилеглих територій фахівці виявили ще одне джерело іонізуючого випромінювання. За попередніми даними рівень його випромінювання становить 480 мкЗв/годину.

У центрі з ядерної безпеки повідомили, що дослідження джерел радіації триває.

Дослівно: "Наразі на місці продовжують працювати фахівці Державної інспекції ядерного регулювання України та Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Про подальший перебіг подій будемо повідомляти додатково".

Вони зазначили, що для навколишнього середовища загрози немає.

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