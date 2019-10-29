Радиация в Киеве: эксперты нашли два источника излучения

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Вторник, 29 октября 2019, 16:57

Специалисты уверяют, что повышение радиационного фона, зафиксированное на проспекте Науки в Киеве, не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора, находящегося на территории Института ядерных исследований НАН Украины на том же проспекте.

Источник: Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности

Дословно в сообщении: Повышение естественного радиационного фона не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора, находящегося на территории Института ядерных исследований НАН Украины, а любая информация касательно этого является неправдивой.

Данные о повышенном уровне радиации получены в ходе радиационной разведки в здании физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории. По предварительным данным, источником излучения является источник ионизирующего излучения, находящегося в конструкции здания, построенного еще в 1987 году".

Детали: Уровень излучения в помещении, где обнаружен источник, составляет 500 - 600 мкЗв/час, в соседней с данным помещением комнате - 100 - 170 мкЗв/час.

При этом, как указывают специалисты, допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева - 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди.

При обследовании прилегающих территорий специалисты обнаружили еще один источник ионизирующего излучения. По предварительным данным уровень его излучения составляет 480 мкЗв/час.

В центре по ядерной безопасности сообщили, что исследование источников радиации продолжается.

Дословно: "Сейчас на месте продолжают работать специалисты Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности. О дальнейшем ходе событий будем сообщать дополнительно".

Они отметили, что для окружающей среды угрозы нет.

Напомним:

  • Накануне Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории зафиксировали повышенный уровень радиации.

    Чрезмерный фон был зафиксирован лишь внутри помещения, снаружи радиационный уровень был в норме.

Темы: Киев чрезвычайное происшествие


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