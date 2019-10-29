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Підрив авто у Львові: правоохоронці наздогнали підозрюваного

Вівторок, 29 жовтня 2019, 18:45
Підрив авто у Львові: правоохоронці наздогнали підозрюваного

Правоохоронці вручили підозру ймовірному зловмиснику, який 15 травня у Львові підірвав авто львівського підприємця. Фігурант намагався втекти.

Джерело: прокуратура Львівської області

Текст повідомлення: "У результаті скоординованої роботи правоохоронних органів злочин вдалось розкрити та здобути достатньо доказів причетності 49-річного львів’янина".

Деталі: 29 жовтня правоохоронці намагалися вручити зловмиснику підозру. Чоловік утік.

Його виявили на перетині Львівської та Тернопільської областей.

Фігуранту оголосили підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 КК (замах на умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб).

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

 
прокуратура львівської області

Передісторія:

  • 15 травня на вулиці Трускавецькій у Львові стався вибух під автомобілем BMW 47-річного львів’янина. 
  • Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. 
  • За інформацією журналістів, підірване авто було зареєстроване на львівського забудовника.

Українська правда
Теми: Львівпрокуратура
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