Подрывнику автомобиля львовского предпринимателя вручили подозрение

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Вторник, 29 октября 2019, 19:45

Правоохранители вручили подозрение злоумышленнику, который 15 мая во Львове взорвал автомобиль львовского предпринимателя. Фигурант пытался бежать.

Источник: прокуратура Львовской области

Текст сообщения: "В результате скоординированной работы правоохранительных органов преступление удалось раскрыть и получить достаточно доказательств причастности 49-летнего львовянина".

Детали: 29 октября правоохранители пытались вручить злоумышленнику подозрение. Мужчина сбежал.

Его обнаружили на пересечении Львовской и Тернопольской областей.

Фигуранту объявили подозрение в совершении преступления по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 УК (покушение на умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

 
прокуратура львовской области

Предыстория:

  • 15 мая на улице Трускавецкой во Львове произошел взрыв под автомобилем BMW 47-летнего львовянина.
  • В результате взрыва никто не пострадал.
  • По информации журналистов, подорванное авто было зарегистрировано на львовского застройщика.

Украинская правда
Темы: Львов прокуратура


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