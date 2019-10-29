Правоохранители вручили подозрение злоумышленнику, который 15 мая во Львове взорвал автомобиль львовского предпринимателя. Фигурант пытался бежать.

Источник: прокуратура Львовской области

Текст сообщения: "В результате скоординированной работы правоохранительных органов преступление удалось раскрыть и получить достаточно доказательств причастности 49-летнего львовянина".

Детали: 29 октября правоохранители пытались вручить злоумышленнику подозрение. Мужчина сбежал.

Его обнаружили на пересечении Львовской и Тернопольской областей.

Фигуранту объявили подозрение в совершении преступления по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 УК (покушение на умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

прокуратура львовской области

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