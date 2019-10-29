Подрыв авто во Львове: правоохранители догнали подозреваемого
Правоохранители вручили подозрение предполагаемому злоумышленнику, который 15 мая во Львове взорвал автомобиль львовского предпринимателя. Фигурант пытался бежать.
Источник: прокуратура Львовской области
Текст сообщения: "В результате скоординированной работы правоохранительных органов преступление удалось раскрыть и получить достаточно доказательств причастности 49-летнего львовянина".
Детали: 29 октября правоохранители пытались вручить злоумышленнику подозрение. Мужчина сбежал.
Его обнаружили на пересечении Львовской и Тернопольской областей.
Фигуранту объявили подозрение в совершении преступления по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 УК (покушение на умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Предыстория:
- 15 мая на улице Трускавецкой во Львове произошел взрыв под автомобилем BMW 47-летнего львовянина.
- В результате взрыва никто не пострадал.
- По информации журналистов, подорванное авто было зарегистрировано на львовского застройщика.