Розведення біля Золотого: в ОБСЄ не бачили обстрілів, які фіксував штаб ООС

6794 перегляди
Вівторок, 29 жовтня 2019, 20:14

В штабі операції Об’єднаних сил стверджують, що спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала обстріл 26 жовтня в межах ділянки розведення біля Золотого 4, про який звітували українські військові.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Задля усунення непорозумінь навколо матеріалів пресцентру ОС пояснюємо, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил, і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ. Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер місії, що розміщені на різних ділянках лінії розмежування.

Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ".

Деталі: 29 жовтня на брифінгу в Краматорську командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 було зафіксовано місією ОБСЄ 18 жовтня.

Водночас, як свідчать зведення штабу ООС, українські військові фіксували обстріли з боку бойовиків біля Золотого не тільки 26 жовтня, а й раніше – 22 жовтня.

 

Що передувало: 29 жовтня глава українського МЗС Вадим Пристайко повідомив про початок розведення сил та засобів біля Золотого на Луганщині. "Українська правда" перевірила дані зведення штабу ООС за останній тиждень і помітила, що за цей період у Генштабі фіксували обстріл у районі Золотого на ділянці розведення.

Чому це важливо:  Одна із обов’язкових умов для розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів, що згідно з домовленостями, зафіксованими в Мінську, має підтвердити місія ОБСЄ.

Українська правда


powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
В Києві затримали головного спеціаліста НБУ: погорів на хабарі в $50 тисяч
Розведення біля Золотого: в ОБСЄ не бачили обстрілів, які фіксував штаб ООС
ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми
Розведення біля Золотого почали попри порушення режиму тиші
Усі новини
читай!

10 книжок для тих, кому трохи за 10

Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

success story

5 шляхів насолоджуватися застіллям тверезим