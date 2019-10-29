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Розведення біля Золотого: в ОБСЄ не бачили обстрілів, які фіксував штаб ООС

Вівторок, 29 жовтня 2019, 19:14
Розведення біля Золотого: в ОБСЄ не бачили обстрілів, які фіксував штаб ООС

В штабі операції Об’єднаних сил стверджують, що спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала обстріл 26 жовтня в межах ділянки розведення біля Золотого 4, про який звітували українські військові.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Задля усунення непорозумінь навколо матеріалів пресцентру ОС пояснюємо, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил, і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ. Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер місії, що розміщені на різних ділянках лінії розмежування.

Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення у Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ".

Деталі: 29 жовтня на брифінгу в Краматорську командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 було зафіксовано місією ОБСЄ 18 жовтня.

Водночас, як свідчать зведення штабу ООС, українські військові фіксували обстріли з боку бойовиків біля Золотого не тільки 26 жовтня, а й раніше – 22 жовтня.

 

Що передувало: 29 жовтня глава українського МЗС Вадим Пристайко повідомив про початок розведення сил та засобів біля Золотого на Луганщині. "Українська правда" перевірила дані зведення штабу ООС за останній тиждень і помітила, що за цей період у Генштабі фіксували обстріл у районі Золотого на ділянці розведення.

Чому це важливо:  Одна із обов’язкових умов для розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів, що згідно з домовленостями, зафіксованими в Мінську, має підтвердити місія ОБСЄ.

Українська правда

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