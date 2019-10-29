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Разведение у Золотого: в ОБСЕ не видели обстрелов, которые фиксировал штаб ООС

Вторник, 29 октября 2019, 19:14
Разведение у Золотого: в ОБСЕ не видели обстрелов, которые фиксировал штаб ООС

В штабе операции Объединенных сил утверждают, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрел 26 октября в пределах участка разведения у Золотого 4, о котором отчитывались украинские военные.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Для устранения недоразумений вокруг материалов пресс-центра ОС объясняем, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил и участков разведения в частности, проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ. Фиксация обстрелов представителями СММ ОБСЕ проходит на основании информации с видеокамер миссии, расположенных на разных участках линии разграничения.

Таким образом, зафиксированный 26.10.2019 представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ".

Детали: 29 октября на брифинге в Краматорске командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что последний обстрел участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4 был зафиксирован миссией ОБСЕ 18 октября.

В то же время, как свидетельствуют сводки штаба ООС, украинские военные фиксировали обстрелы со стороны боевиков у Золотого не только 26 октября, но и раньше - 22 октября.

 

Что предшествовало: 29 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил и средств у Золотого Луганской области. "Украинская правда" проверила данные сведения штаба ООС за последнюю неделю и заметила, что за этот период в Генштабе фиксировали обстрел в районе Золотого на участке разведения.

Почему это важно: Одно из обязательных условий для разведения сил и средств - соблюдение режима тишины в течение 7 дней, что согласно договоренностям, зафиксированным в Минске, должна подтвердить миссия ОБСЕ.

Украинская правда
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