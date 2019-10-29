Розведення біля Золотого почали попри порушення режиму тиші

Розведення військ біля Золотого в Луганській області відбувається попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.

Джерело: дані зведення штабу операції Об’єднаних сил.

Деталі: Як свідчать дані зведень кінця жовтня, як мінімум одного разу – 27 жовтня у ранковому зведенні повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Та сама інформація була опублікована на сайті Міноборони.

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Чому це важливо: Одна із обов’язкових умов для розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

Цього ж дня в штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Що було раніше: На початку жовтня розведення військ не розпочалося саме через порушення бойовиками режиму тиші, про що заявив сам очільник МЗС Вадим Пристайко.

Передісторія:

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.

6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".

7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

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