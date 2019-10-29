Розведення біля Золотого почали попри порушення режиму тиші

19874 перегляди
Вівторок, 29 жовтня 2019, 16:57

Розведення військ біля Золотого в Луганській області відбувається попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.

Джерело: дані зведення штабу операції Об’єднаних сил.

Деталі: Як свідчать дані зведень кінця жовтня, як мінімум одного разу – 27 жовтня у ранковому зведенні повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

 

Та сама інформація була опублікована на сайті Міноборони.

 
Для збільшення натисніть на зображення

Чому це важливо:  Одна із обов’язкових умов для розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

Цього ж дня в штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Що було раніше: На початку жовтня розведення військ не розпочалося саме через порушення бойовиками режиму тиші, про що заявив сам очільник МЗС Вадим Пристайко.

Передісторія:

  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

Знати більше:

Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Українська правда
Теми: Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В ОБСЄ підтвердили розведення сил у Золотому 29 жовтня 2019, 17:54
ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми 29 жовтня 2019, 17:21
У Путіна схвалили розведення військ в Золотому 29 жовтня 2019, 15:25
Усі новини
Головні новини
В Києві затримали головного спеціаліста НБУ: погорів на хабарі в $50 тисяч
Розведення біля Золотого: в ОБСЄ не бачили обстрілів, які фіксував штаб ООС
ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми
Розведення біля Золотого почали попри порушення режиму тиші
Усі новини
читай!

10 книжок для тих, кому трохи за 10

Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

success story

5 шляхів насолоджуватися застіллям тверезим