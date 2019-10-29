Забудовник Вавриш не знає водія Богдана, з яким він забудовує землі МВС

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 21:29

Забудовник Андрій Вавриш не має спільного бізнесу зі своїм товаришем, головою Офісу президента Андрієм Богданом. 

Водій Богдана Кирило Скурський є співвласником компанії, яка нібито незаконно будує житловий комплекс на землі Національної академії внутрішніх справ.

Джерело: "Он воно як" на Bihus.Info

Пряма мова Вавриша: "Андрій Богдан відношення до мого бізнесу немає.

В одному з об’єктів він купив квартиру для себе...

Я не знаю, хто такий Кирил (водій Андрія Богдана Кирило Скурський - ред.), і я його не бачив...

У мене є особа, з якою я домовляюся, і я розумію, що він може продавати частку, залучати різних людей, продавати щось далі.

Ви думаєте, що я мушу перевірити у всіх ДНК. У мене немає такої роботи. Це у вас, журналістів, є потреба знати абсолютно все".

Передісторія:

  • На майже 30 гектарах рекреаційної землі Національної академії внутрішніх справ зводиться житловий комплекс "O2 Residence".
  • Із сюжету телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом" 29 жовтня під назвою "Друг і водій Богдана незаконно забудовують землі МВС" стало відомо, що Академія підписала договір на будівництво з компанією "Резон".
  • Серед власників "Резона" – компанія "Еверест" юриста і партнера Вавриша Дмитра Овсія і фірма "Ельбрус", якою керує водій Андрія Богдана Кирило Скурський.
  • Девелопером проекту виступає компанія "Сага Девелопмент" Андрія Вавриша.
  • Журналісти стверджують, що договір МВС із забудовником "має сумнівну юридичну силу".

Українська правда
Теми: Київ будівництво Богдан


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