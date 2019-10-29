Забудовник Вавриш "не знає" водія Богдана, з яким він забудовує землі МВС

Забудовник Андрій Вавриш не має спільного бізнесу зі своїм товаришем, головою Офісу президента Андрієм Богданом.

Водій Богдана Кирило Скурський є співвласником компанії, яка нібито незаконно будує житловий комплекс на землі Національної академії внутрішніх справ.

Джерело: "Он воно як" на Bihus.Info

Пряма мова Вавриша: "Андрій Богдан відношення до мого бізнесу немає.

В одному з об’єктів він купив квартиру для себе...

Я не знаю, хто такий Кирил (водій Андрія Богдана Кирило Скурський - ред.), і я його не бачив...

У мене є особа, з якою я домовляюся, і я розумію, що він може продавати частку, залучати різних людей, продавати щось далі.

Ви думаєте, що я мушу перевірити у всіх ДНК. У мене немає такої роботи. Це у вас, журналістів, є потреба знати абсолютно все".

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