Застройщик Ваврыш "не знает" водителя Богдана, вместе с которым застраивает земли МВД

Застройщик Андрей Ваврыш не имеет общего бизнеса со своим товарищем, председателем Офиса президента Андреем Богданом.

Водитель Богдана Кирилл Скурский является совладельцем компании, которая якобы незаконно строит жилой комплекс на земле Национальной академии внутренних дел.

Источник: "Он воно як" на Bihus.Info

Прямая речь Ваврыша: "Андрей Богдан отношения к моему бизнесу не имеет.

В одном из объектов он купил квартиру для себя...

Я не знаю, кто такой Кирилл (Скурский - ред.), и я его не видел...

У меня есть лицо, с которым я договариваюсь, и я понимаю, что он может продавать долю, привлекать разных людей, продавать что-то дальше.

Вы думаете, что я должен проверить у всех ДНК. У меня нет такой работы. Это у вас, журналистов, есть потребность знать абсолютно все".

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