Застройщик Ваврыш "не знает" водителя Богдана, вместе с которым застраивает земли МВД
Застройщик Андрей Ваврыш не имеет общего бизнеса со своим товарищем, председателем Офиса президента Андреем Богданом.
Водитель Богдана Кирилл Скурский является совладельцем компании, которая якобы незаконно строит жилой комплекс на земле Национальной академии внутренних дел.
Источник: "Он воно як" на Bihus.Info
Прямая речь Ваврыша: "Андрей Богдан отношения к моему бизнесу не имеет.
В одном из объектов он купил квартиру для себя...
Я не знаю, кто такой Кирилл (Скурский - ред.), и я его не видел...
У меня есть лицо, с которым я договариваюсь, и я понимаю, что он может продавать долю, привлекать разных людей, продавать что-то дальше.
Вы думаете, что я должен проверить у всех ДНК. У меня нет такой работы. Это у вас, журналистов, есть потребность знать абсолютно все".
Предыстория:
- На почти 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел возводится жилой комплекс "O2 Residence".
- Из сюжета телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом" 29 октября под названием " Друг и водитель Богдана незаконно застраивают земли МВД" стало известно, что Академия подписала договор на строительство с компанией "Резон".
- Среди владельцев "Резона" - компания "Эверест" юриста и партнера Ваврыша Дмитрия Овсия и фирма "Эльбрус", которой управляет водитель Андрея Богдана Кирилл Скурский.
- Девелопером проекта выступает компания "Сага Девелопмент" самого Ваврыша.
- Журналисты утверждают, что договор МВД с застройщиком "имеет сомнительную юридическую силу".