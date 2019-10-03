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ФСБ схопила українця, який прямував до Криму

Четвер, 3 жовтня 2019, 12:26
ФСБ схопила українця, який прямував до Криму

Російські силовики стверджують, що затримали громадянина України, який "намагався потрапити в Крим в обхід пунктів пропуску".

Джерело: управління ФСБ Росії, Крим.Реалії.

Деталі: Згідно з повідомленням, в трьох кілометрах від підконтрольного Росії пункту пропуску "Перекоп", в районі дамби, що з'єднує півострів Ад з Кримом, співробітниками ФСБ, які незаконно перебувають на території України, затриманий уродженець Кривого Рогу 1965 року народження.

За заявою російських силовиків, затриманий, ім'я якого не називається, прямував в анексований Крим нібито в "пошуках кращих умов життя", не маючи при собі дійсних документів.

Наразі стосовно затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 322 російського Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусовими роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадуємо:

  • 26 вересня співробітники незаконного російського прикордонного управління ФСБ в Криму заявили про затримання громадянина України, який, як вони стверджують, "спробував в'їхати за чужим паспортом" на півострів.
  • 9 вересня у прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму заявили про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку".
  • Співробітники контррозвідки Служби безпеки України постійно фіксують факти грубих порушень спецслужбами Російської Федерації прав українських громадян: ФСБ затримує і намагається вербувати українців.

Теми: КримокупаціяФСБ
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