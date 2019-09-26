ФСБ затримала українця на адмінкордоні з Кримом, він заарештований

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Четвер, 26 вересня 2019, 16:49

В анексованому Криму співробітники російського прикордонного управління ФСБ повідомляють про затримання громадянина України, який, як вони стверджують, "спробував в'їхати за чужим паспортом" на півострів.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Чоловіка затримали на встановленому окупаційними спецслужбами пункті пропуску "Джанкой".

Дослівно в повідомленні прикордонного управління ФСБ: "В бесіді з прикордонниками 25-річний житель Мелітополя зізнався, що прямував до Росії на заробітки по позиченому у друга паспорту, оскільки свій загубив. Молода людина планувала повернути документ істинному власнику після успішного перетину кордону, відправивши його попутним транспортом".

В управлінні ФСБ порушили стосовно чоловіка кримінальну справу, йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім'я та прізвище заарештованого не повідомляється.

Нагадаємо:

  • Співробітники контррозвідки Служби безпеки України постійно фіксують факти грубих порушень спецслужбами Російської Федерації прав українських громадян: ФСБ затримує і намагається вербувати українців.
  • 9 вересня у прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму заявили про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку".

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Теми: Крим окупація ФСБ


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