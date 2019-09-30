Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО

Президент Ураїни Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: Указ №724/2019 на сайті Офісу президента України

Дослівно в указі : "Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Цьому передувало: У п’ятницю, 27 вересня, голова РНБО Данилюк написав заяву про звільнення.

Із джерел в оточенні РНБО УП стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом.

Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не зміг змиритися з методами управління "в стилі Богдана".

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