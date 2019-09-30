Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО
Президент Ураїни Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Джерело: Указ №724/2019 на сайті Офісу президента України
Дослівно в указі : "Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України".
Цьому передувало: У п’ятницю, 27 вересня, голова РНБО Данилюк написав заяву про звільнення.
Із джерел в оточенні РНБО УП стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом.
Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не зміг змиритися з методами управління "в стилі Богдана".
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Передісторія:
- 22 травня Зеленський призначив екс-міністра фінансів Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.
- З квітня 2016 року по червень 2018 року Данилюк обіймав посаду міністра фінансів в уряді Володимира Гройсмана, але його звільнили через конфлікт з Гройсманом.
- Данилюк був одним із ідеологів націоналізації "Приватбанку", співвласником якого був олігарх і колишній бізнес партнер Зеленського Ігор Коломойський.
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