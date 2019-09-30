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Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО

Понеділок, 30 вересня 2019, 16:46
Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: Указ №724/2019 на сайті Офісу президента України

Дослівно в указі: "Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Цьому передувало: У п’ятницю, 27 вересня, голова РНБО Данилюк написав заяву про звільнення.

Із джерел в оточенні РНБО УП стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом.

Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не зміг змиритися з методами управління "в стилі Богдана".

Знати більше: Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк

Передісторія:

  • 22 травня Зеленський призначив екс-міністра фінансів Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.
  • З квітня 2016 року по червень 2018 року Данилюк обіймав посаду міністра фінансів в уряді Володимира Гройсмана, але його звільнили через конфлікт з Гройсманом. 
  • Данилюк був одним із ідеологів націоналізації "Приватбанку", співвласником якого був олігарх і колишній бізнес партнер Зеленського Ігор Коломойський.

"Українська правда" в Threads

Теми: Олександр ДанилюкРНБОЗеленський
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